Carlsberg. Auch in Carlsberg gibt es eine Hilfsaktion zugunsten der Opfer des Hochwassers im Norden des Landes. Die Sammelaktion findet am heutigen Dienstag von 16.30 bis 19.30 Uhr statt. Anders als zunächst geplant, werden die Spenden nicht im Bürgerhaus, sondern in der Schulsporthalle in der Lindenstraße angenommen. Ortsbürgermeister Werner Majunke (CDU) weist darauf hin, dass keine Kleidung und Textilien abgegeben werden sollen. „Das wird bei Bedarf später nachgeholt“, sagt er. Gebraucht würden allerdings auf jeden Fall Hygiene- und Drogerieartikel, „alles was leuchtet oder beim Leuchten hilft“ (Kerzen, Feuerzeuge, Batterien) sowie Dinge zum Saubermachen: Besen, Schaufeln, Eimer. Da die Hilfsgüter ordentlich gelagert werden sollen, sind Helfer schon ab 15.30 Uhr willkommen. Majunke betont, dass er nicht wisse, wann die Hilfsgüter wohin geliefert werden müssen, es sei aber wahrscheinlich, dass noch ein zusätzlicher Lkw oder Lieferwagen mit Fahrer benötigt wird. Kann hier jemand helfen? rhp