Ganz allmählich nimmt die Wettkampfsaison in der Leichtathletik nach der Corona-Pause wieder Fahrt auf.

Bei der stark besetzten Langen Laufnacht in Karlsruhe – ein jährliches Highlight für Mittel- und Langstreckler – nutzte auch Hannes Ebener von der TSG Eisenberg (rechts auf dem Foto) die Chance, seine Form nach über sieben Monaten reinem Training zu überprüfen. Auf seiner Paradedisziplin 800 Meter rannte der 15-Jährige bei nasskalten Bedingungen die erste Runde planmäßig in glatten 60 Sekunden durch. In der zweiten Hälfte des Rennens konnte Ebener das Tempo dann nicht mehr ganz halten und lief in 2:06,51 Minuten über die Ziellinie. Verbesserung der persönlichen Bestzeit um drei Sekunden sowie Einstellung des Vereinsrekords – einen besseren Saisoneinstieg konnten er und sein Trainer Steffen Bringmann sich nicht wünschen. Großes Ziel der beiden ist jetzt eine Zeit unter 2:06 Minuten, die Qualifikationsnorm für die Deutschen U16-Meisterschaften im September.