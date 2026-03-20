52 Obrigheimer Haushalte sind seit Tagen ohne funktionierenden Internet-Anschluss. Nun wächst die Wut übers Krisenmanagement ihres Glasfaser-Anbieters.

Wochenlang war die Verbindung jeweils für ein paar Minuten weg, mittlerweile ist Petra Hänny seit mehr als einer Woche durchgehend offline. Und so wie ihr geht es nach Angaben ihres Glasfaser-Anbieters Vodafone den Menschen in 51 weiteren Obrigheimer Haushalten. Betroffen sind demnach vor allem Anwesen im Bereich rund um den Schlossgarten. Zugleich gibt es einem Firmensprecher zufolge entlang der betroffenen Straßen aber auch Kunden, bei denen Internet, Telefon und Streaming-Fernsehen nach wie vor problemlos laufen.

Wasserschaden an Kabel

Entscheidend ist demnach, über welche Verstärkerpunkte die Signale die Häuser erreichen. Eine derartige Station befindet sich am nördlichen Ende der Heidesheimer Hauptstraße, eine weitere etwa 450 Meter südlich in Höhe der Hausnummer 11. Wer über diese beiden Stellen versorgt wird, hat jetzt Pech. Denn zwischen ihnen sei Wasser in eine unterirdische „Zufuhrstrecke“ eingedrungen. Für Hänny bedeutet das zum Beispiel: Sie ist telefonisch kaum erreichbar. Weil sie sich ganz klassisch vor allem übers Festnetz anrufen lässt, hat kaum jemand ihre Mobil-Nummer.

Als freie Autorin ist die pensionierte Grundschulrektorin zudem auf den E-Mail-Kontakt zu Verlagen angewiesen. Und sie kann ohne Internetverbindung ihre Solaranlage genauso wenig regeln wie die Wallbox, die ihr Auto mit dem Sonnenstrom vom eigenen Dach versorgt. Hänny kennt aber auch einen Nachbarn, bei dem derartige Folgeprobleme noch viel weiter reichen. Denn er hat sein Haus als Smart Home ausgerüstet, steuert die komplette Gebäudetechnik übers W-Lan – und muss dabei ohne Internet jede Menge Einschränkungen verkraften.

200 Meter neues Kabel

Doch bis die Offline-Obrigheimer wieder am Netz sind, könnte reichlich Zeit verstreichen. Der Vodafone-Sprecher erläutert: Das Unternehmen hat zunächst versucht, die beschädigte Leitung zu reparieren. Das habe aber nicht funktioniert. Auf 200 Metern Länge soll nun eine neue Verbindung verlegt werden – ein Vorhaben, das „mit dem erstmaligen Anschluss einer Neubausiedlung an unser Glasfaserkabelnetz vergleichbar“ sei. Die eigentlichen Bauarbeiten würden zwar wohl nur ein bis zwei Tage in Anspruch nehmen, doch die Vorbereitungen seien aufwendig.

Denn Vodafone müsse Genehmigungen etwa der Bahn und des Landesbetriebs Mobilität (LBM) einholen und die Pläne mit dem Gaslieferanten abstimmen. Wie lange sich das hinziehen kann, lässt der Firmensprecher offen: Selbst vage Prognosen sind ihm zufolge unmöglich. Die betroffenen Kunden berichten derweil von ganz unterschiedlichen Signalen. Eine Obrigheimerin hat bei Facebook schon vor Tagen geschrieben: Ihr sei nun gesagt worden, dass die Genehmigung für den Kabeltausch bereits vorliege. Aber wann die Baufirma beginne, sei noch unklar.

„Kurz vor Kündigung“

Eine andere Betroffene wiederum hat eigenen Angaben zufolge am 12. März die halbwegs konkrete Ansage bekommen, es „könnte noch zehn Tage dauern“. Aber: „Je nachdem, wer am Telefon ist, sind die Aussagen verschieden.“ Überhaupt schreiben viele Obrigheimer nun Sätze wie: „Keine vernünftige Info von Vodafone“, „Man wird nur vertröstet“. Oder auch gleich: „Kurz vor Kündigung, Saftladen Vodafone.“ Denn schlecht informiert fühlen sich die Kunden zum Teil auch, wenn ihnen Nachbarn von Ersatz-Lösungen für die Zeit bis zur Reparatur ihrer Verbindung erzählen.

Damit sie während der Störung ihres Anschlusses aufs Mobilfunknetz ausweichen können, stellt das Unternehmen Betroffenen unter Umständen kostenlos Sim-Karten mit Extra-Datenvolumen oder Mobil-Router zur Verfügung. Doch automatisch angeboten werden den Obrigheimern solche Ausweichmöglichkeiten nicht: Wer nichts einfordert, bekommt nichts. Der Vodafone-Sprecher beruft sich dabei auf den Gesetzgeber. Der habe festgelegt, dass zunächst „jeder einzelne Kunde die Störung an seinem Anschluss bei seinem Netzbetreiber melden muss“.

Gewissheit erst später

Der Kundenservice lote danach mit dem Betroffenen aus, welche Übergangslösung „jeweils sinnvoll und umsetzbar“ sei. Ergebe sich da gar nichts, „hat der Kunde unter Umständen Anspruch auf Ausgleichszahlungen“. Allerdings: Das alles gilt nur, wenn die jeweilige Störung tatsächlich auf Vodafone-Technik zurückzuführen ist. Außerdem müsse ausgeschlossen werden, dass ein Fall höhere Gewalt vorliegt. Und ob der Wasserschaden am Obrigheimer Kabel auch so ein schicksalhaft-unabwendbares Ereignis gewesen sein könnte, lässt der Firmensprecher offen.

Er sagt: „Ob Ansprüche auf Ausgleichszahlungen bestehen, klärt unser Kundenservice im Nachgang mit jedem einzelnen Kunden ab, der die Störung gemeldet und Ansprüche angemeldet hat. Dabei wird auch der Aspekt ,höhere Gewalt’ berücksichtigt.“