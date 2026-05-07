Die sanierte Eisbachbrücke bleibt eine Engstelle – doch die Übergangslösung ist dem Rat nicht schön genug. Nun liegen mehrere Ideen auf dem Tisch, wie sich das ändern könnte.

Die Ebertsheimer Hauptstraße als Sackgasse aus beiden Richtungen bis zur Eisbach-Brücke ausweisen? Diese vollkommen neue Verkehrsführung im Ortskern hat der Ortsgemeinderat als eine der Möglichkeiten für die Eisbachbrücke diskutiert. Die Fahrbahn über der Brücke soll dort dauerhaft und vor allem ansehnlich verengt werden. Derzeit sorgen Kunststoffbaken dafür, dass zwei Fahrzeuge nicht gleichzeitig über die unlängst sanierte Brücke fahren können.

Spurtrennung soll bleiben

Zur Erinnerung: Die Ortsgemeinde hatte durch zwei Schritte die Sanierungskosten des maroden, 1939 gebauten Sandstein-Bauwerks gedrückt. Dazu gehörte die Beschränkung der die Brücke überquerenden Fahrzeuge auf 7,5 Tonnen und die Begrenzung auf nur eine Spur. Nach Abschluss der Brückensanierung vor etwa zwei Jahren waren dann zunächst die – als Übergangslösung gedachten – Kunststoff-Baken und Reflektoren auf der Fahrbahn angebracht worden, um dort einen Fußweg abzugrenzen. Dadurch wird die Straße auf die geforderte eine Spur verengt.

Für dieses Jahr hatte sich nun der Gemeinderat um Ortsbürgermeister Bernd Findt (Freie Liste) vorgenommen, die „unschönen Plastikteile“ durch eine dem historischen Ortskern angemessene Gestaltung zu ersetzen. Dafür sind auch 10.000 Euro im einstimmig verabschiedeten Gemeindehaushalt 2026/27 veranschlagt. In seiner jüngsten Sitzung hat der Rat nun erste Gestaltungsideen diskutiert: darunter auch die Sackgassen-Variante.

Bau- und Unterhaltungskosten als Problem

Diese wurde jedoch nach kurzer Diskussion wieder verworfen, da mit einer Sackgassen-Regelung ein unnötiger Eingriff in den Verkehrsfluss erfolgen würde. „Den Anliegern von Wassergasse und Leininger Ring ohne Not den kompletten Verkehr in und aus dem Unterdorf zuzumuten, ist keine realistische Option“, betonte daher nicht nur Findt. Es gehe hier lediglich um eine Fahrbahnverengung im Brückenbereich und nicht um eine neue Verkehrsleitplanung, war sich die Ratsmehrheit einig.

Vorgeschlagene Möglichkeiten waren dann eine Sandsteinmauer oder ein Metallgeländer als Gehweg-Abgrenzung zur Straße hin sowie auf der Fahrbahn platzierte Blumenkübel. Bei diesen Vorschlägen wurde aber der Aufwand bei der Errichtung und bei der Unterhaltung zu bedenken gegeben. Letztlich ging die Tendenz des Rates zu einer abgerundeten Erhöhung des Gehwegs gegenüber der Fahrbahn. Diese Variante soll nun mit der Bauabteilung auf ihre Machbarkeit untersucht werden, beschloss der Gemeinderat.