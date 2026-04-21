Der Chef eines Weinbau-Betriebs klagt über Diebstahl und Vandalismus, den Täter vermutet er in der eigenen Branche. Aus der kommt jetzt Widerspruch.

Diese RHEINPFALZ-Berichte haben Aufsehen erregt, sagt der Bissersheimer Bauern- und Winzervorsitzende Frank Pfaffmann: „Danach hat ständig mein Telefon geläutet und Leute haben gefragt, was bei uns los ist.“ Der im Ort umstrittene Ökowinzer Wolfgang Bender beklagt, dass ihm ein Tresterwagen und Weinbergspfosten gestohlen worden sind. Außerdem seien mehrfach Baum- und Sträuchersetzlinge abgeschnitten worden, die zum Kern seines außergewöhnlichen Projekts gehören.

Benders böser Verdacht

Der 37-Jährige hat seine Flächen einer Genossenschaft übertragen, deren Mitglieder auf Gewinnausschüttungen verzichten. Als ihr Geschäftsführer verfolgt er nun ein Vitiforst-Konzept. Dabei werden Flächen für einen kombinierten Wein- und Obstanbau genutzt, der Schatten der Bäume und Sträucher soll die Reben vor dem Klimawandel schützen. Nun vermutet Bender, dass jemand aus der lokalen Winzer-Szene gezielt seine Arbeit ruinieren wolle. Denn offenbar sei jemand mit Insider-Kenntnissen am Werk.

Zu dieser Theorie passt, dass nach Polizeiangaben ausschließlich Bender derartige Attacken aus der Bissersheimer Umgebung gemeldet hat. Pfaffmann allerdings entgegnet nun: Es komme rund ums Dorf durchaus immer wieder mal zu Vandalismus-Schäden, die offenbar auf pure Zerstörungslust und nicht auf persönliche Abneigungen zurückzuführen seien. Den ungeschützt im Wingert abgestellten Tresterwagen wiederum könne auch ein durchreisender Schrottsammler gestohlen haben.

Beistand der Bürgermeisterin

Die Bissersheimer Kollegen jedenfalls hätten nichts mit den Vorfällen zu tun, sagt Pfaffmann: „Dafür lege ich die Hand ins Feuer.“ Schließlich hätten sie nichts davon, wenn Benders Betrieb sabotiert werde. Stattdessen litten sie nun darunter, dass sie und das Dorf ins Zwielicht gerückt würden. Auch Ortsbürgermeisterin Kerstin Ort-Bausbacher weist den Verdacht daher zurück.