Der Alternativ-Ansatz eines Pfälzer Winzers ist in seinem Heimatdorf umstritten. Nun argwöhnt er: Jemand sabotiert seinen Betrieb. Was Ermittler zu diesem Verdacht sagen.

Zunächst ist ihm ein Tresterwagen gestohlen worden. Dann sind von seinen Flächen Weinbergpfosten verschwunden. Vor allem aber hat jemand mehrfach Baum- und Sträuchersetzlinge abgeschnitten, die doch zum Kern seines außergewöhnlichen Bewirtschaftungskonzepts gehören: Der Pfälzer Öko-Winzer Wolfgang Bender hegt den Verdacht, dass jemand seit Monaten mit kriminellen Attacken den Betrieb in Bissersheim sabotiert. Mittlerweile hat er die Fälle auch angezeigt, die Kriminalpolizei ermittelt.

Im Heimatdorf kritisiert

Beachtung bekommt der 37-Jährige bislang vor allem, weil er einem außergewöhnlichen Konzept folgt und einen Teil seiner Rebstöcke geopfert hat: teils für Biotop-Flächen. Und teils für ein Vitiforst-Konzept, das Flächen für einen kombinierten Wein- und Obstanbau nutzt. Denn mit mehr Schatten für die Reben will er dem Klimawandel trotzen. Außerdem gehört der einstige Familienbetrieb seit 2021 nicht mehr ihm persönlich, sondern der Habitat Weine eG: einer Genossenschaft im Verantwortungseigentum.

Öko-Winzer mit besonderem Konzept: Wolfgang Bender. Archivfoto: Anja Benndorf

Deren Mitglieder verzichten auf Gewinnausschüttungen. Bender wiederum hat dabei nur mehr die Rolle eines Geschäftsführers. In seinem Heimatort stößt er allerdings auf Vorbehalte. Besonders laut geworden ist die Kritik an ihm vor gut einem Jahr. Damals schlug ihm der Vorwurf entgegen, dass er die schöne Bissersheimer Landschaft verschandele. Denn er hat – legal, aber gegen den hartnäckigen Widerstand der Ortsgemeinde – außerhalb des Dorfs auf einer Anhöhe zwei Rundbogen-Hallen errichtet.

Sichtschutz-Setzlinge gekappt

Nun sind seinen Angaben zufolge Setzlinge gekappt worden, die Teil eines grünen Sichtschutz-Walls rund um die Hallen werden und sie so in ein paar Jahren nahezu unsichtbar machen sollten. Aber auch andere, in der Umgebung Bissersheim verstreute Betriebsflächen seien betroffen. Bender schließt daraus: Die Schäden von insgesamt etwa 18.000 Euro hat jemand verursacht, der Insider-Kenntnisse hat. Schließlich weiß längst nicht jeder, wem im Dorf-Umfeld welcher Wingert gehört.

Soll eigentlich hinter einem Pflanzenwall verschwinden: Rundbogenhalle in den Weinbergen bei Bissersheim. Archivfoto: Anja Benndorf

In dieselbe Richtung lässt ihn auch das mysteriöse Verschwinden seines Tresterwagens denken. Denn für dessen Abtransport habe der Dieb einen für Winzer typischen Schmalspur-Traktor benötigt. Die Polizei meint daher einer Sprecherin zufolge ebenfalls: „Ein Täter aus dem Umfeld eines Weinbaubetriebes könnte in Betracht kommen.“ Ob es aber jemand tatsächlich ganz gezielt auf den Bender-Betrieb abgesehen hat, „konnte im Rahmen der Ermittlungen bislang nicht abschließend geklärt werden“.

Auffällig ist jedoch: Ähnliche Attacken auf andere Weingüter im Raum Grünstadt-Leiningerland sind der Polizei in diesem Jahr noch nicht gemeldet worden.

Kontakt

Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei in Ludwigshafen, Telefon 0621 96323312, E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.

