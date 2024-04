Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer in der Grünstadter Bibliothek etwas ausleihen will, muss sich künftig nicht mehr auf Bücher und andere Medien beschränken, er kann auch Saatgut in den heimischen Garten mitnehmen – für Gemüse, Kräuter oder Blumen. Woher die Idee dazu kommt, wie das System funktionieren soll und was den Macherinnen bei alledem besonders am Herzen liegt.

Eine kleine, aber feine Entleihstation ist in der Grünstadter Bibliothek bereits aufgebaut. Neben Infoblättern und schmückenden Gartenutensilien umfasst sie Bücher