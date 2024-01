In ein Märchenland hat sich das Rosenthaler Bürgerhaus am Samstagabend verwandelt. Diesem Anlass entsprechend gekleidet erschienen die Zuschauer zum Saalfasching: In fantasievollen Kostümen genossen sie ein witziges und abwechslungsreiches Programm, das eine zwölfköpfige Faschingstruppe auf die Beine gestellt hatte. Moderator Tobias Eckel führte als Peter Pan durch den Abend. Die Tanzeinlage der Klabusterbärchen, einer Gruppe von jungen Männern aus dem Ort, gehörte sicherlich zu den Höhepunkten des Abends. Jennifer Posolovski und Tina Kesselring begeisterten die Zuschauer mit ihrem Gespräch im Wartezimmer eines Arztes, in dem Spezialisten, wie der „Arschiologe“ bei Hämorrhoiden wärmstens empfohlen wurden. Jacqueline Janson sorgte als Shopping-Queen für viele Lacher und verglich Online-Shopping mit Online-Dating.