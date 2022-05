Nach einer langen Turnierpause gingen beim Südhessencup in Darmstadt, einem zweitägigen Turnier, fünf Paare der Tanzsportabteilung der TSG 1861 Grünstadt an den Start. Sandra Bechtold/Oliver Müller hatten doppelt Grund zur Freude.

In der Hauptgruppe D Latein waren Victoria Weisenstein/Raphael Tiemann sowie Sandra Bechtold/Oliver Müller dabei. In dem mit 20 Paaren gut besetzten Wettbewerb kamen beide Paare ins Finale. Weisenstein/Tiemann landeten auf dem vierten Platz. Sie durften sich über 16 Aufstiegspunkte freuen. Bechtold/Müller belegten beim ChaChaCha, Rumba und Jive jeweils den ersten Platz. Als Gewinner des Turniers durften sie in der nächsthöheren Klasse teilnehmen. Wie bereits in der D-Klasse überstand das Paar die Vorrunde und qualifizierte sich auch hier für das Finale. Dieses schlossen sie punktgleich mit den Zweitplatzierten ab. Aufgrund einer schlechteren Einzelwertung belegte das Grünstadter Paar am Ende Platz drei.

Judith Schafar/Thomas Biedert starteten bei den Senioren III in der C-Klasse in den Standardtänzen. Sie verpassten den Einzug ins Finale knapp und kamen auf Rang acht. Anastasija Radic/Paul Semjank, welche bei dem Lateinturnier der Jugend D antraten, erreichten das Finale und wurden Vierte. Martina und Bernhard Stiefenhöfer durften in der D-Klasse der Senioren II ihre Programme beim Langsamen Walzer, Tango und Quickstep präsentieren. Der Kampf um die sechs Finalplätze war spannend. Das Wertungsgericht entschied sich knapp gegen das Grünstadter Paar. Lediglich zwei Wertungen lagen zwischen dem Letzten des Finals und dem Verfolgerpaar, welches somit auf Platz sieben aus dem Turnier ging.