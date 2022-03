Insgesamt 600 Kilogramm Äpfel gehen am Samstag ab 7 Uhr im Grünstadter Südfrüchte-Paradies in der Hauptstraße für den guten Zweck über die Ladentheke. Die Einnahmen aus der Verkaufsaktion fließen als Spenden in die Ukraine. „So lange der Vorrat reicht“, sagt Inhaber Metin Ucar, läuft die Aktion. Die Früchte bezieht Ucar vom Laumersheimer Obsthof Puder.