Kekse, Gebäck und Snacks: Das findet man im DeBeukelaer Factory Outlet in Grünstadt. Zum Weihnachtsgeschäft werden dort trotz der Energiekrise die Öffnungszeiten sogar erweitert.

In der Grünstadter Industriestraße ist seit April 2018 das DeBeukelaer Factory Outlet zu finden. Dort werden Kekse und Gebäck von bekannten Marken zu günstigen Preisen angeboten. Vieles im Sortiment gehört zur sogenannten zweiten Wahl, was nicht heißt, dass die Produkte qualitativ schlecht sind. „Bei der Produktion von unseren Keksen und Snacks kann es vorkommen, dass nicht alle Produkte, die vom Band laufen, im Handel verkauft werden können“, erklärt Teamleiterin Sarah Weber. So entsprächen Kekse und Snacks nicht den Vorgaben, wenn sie zum Beispiel nicht richtig ausgeformt sind, mit zu viel oder zu wenig Schokolade überzogen oder nicht richtig verpackt wurden. Damit diese nicht als Produktionsfehler im Müll landen, werden sie in speziellen Outlets vertrieben.

Laut Weber ist das Publikum in dem Grünstadter Geschäft bunt gemischt. Mit saisonalen Aktionen würden aber regelmäßig bestimmte Zielgruppen angesprochen. „Beliebt bei Familien ist zum Beispiel unsere Schultüten-Aktion zum Start eines neuen Schuljahrs“, berichtet die Teamleiterin. Passend zur Weihnachtszeit gebe es gefüllte Nikolausstiefel und Weihnachtssäcke.

Auch samstags geöffnet

Einen bestimmten Verkaufsschlager kann Weber nicht benennen. „Die Klassiker liegen vorn: Cookies von Griesson und DeBeukelaer, Prinzen Rolle und der Griesson Soft Cake gehören zu den Favoriten“, berichtet sie. Seit Oktober wurden die Öffnungszeiten wegen des Weihnachtsgeschäfts erweitert. Bis Dezember hat das Factory Outlet montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Zuvor war samstags schon ab 16 Uhr Feierabend. Ob es aufgrund der Energiekrise dafür einen Ausgleich gibt, etwa reduzierte Beleuchtung, wollten Weber und DeBeukelaer auf Nachfrage der RHEINPFALZ nicht beantworten.