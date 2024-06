Wird die 2022 abgerissene Sängerhalle durch ein neues Dorfgemeinschaftshaus ersetzt oder nicht? Diese Frage, die die Bevölkerung in Bissersheim gespalten hat, steht in der Gemeinde immer noch auf der Agenda. Das Dorf brauche dringend eine neue Versammlungsstätte, ist das Hauptargument der einen, die Bürger könnten sich das aufgrund der explosionsartig angestiegenen Kosten finanziell nicht leisten, setzen die anderen dagegen. Jetzt liegen die Berechnungen der Kreisbehörde vor. Und demnach sieht es so aus, als ob die Gemeinde ebenso wenig in der Lage ist, einen Neubau langfristig zu stemmen, wie damals der Gesangverein Liederkranz 1907 sein Sängerheim instandzusetzen. Was die Kreisverwaltung den Lösungsansätzen der Gemeinde entgegenhält und wie die Bissersheimer darauf reagieren, lesen Sie in unserem ausführlichen Bericht.