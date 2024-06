Von aufgeheizter Stimmung wie im November ist bei der zweiten Einwohnerversammlung in Bissersheim zur Sängerhalle keine Spur mehr gewesen. Es waren diesmal etwas weniger Leute zugegen – und zwischen ihnen herrschte in Sachen Neubau eine große Einigkeit. 765.000 Euro Zuschuss sind aus Mainz zwar schon für einen Neubau bewilligt. Bei Kosten von etwa 2,26 Millionen Euro für das Projekt sei das aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, finden viele von ihnen. In den vergangenen Wochen wurden noch einmal genauer die voraussichtlichen Kosten in den Blick genommen. Wie der Gemeinderat nun seine Entscheidung rechtfertigt, lesen Sie in unserem ausführlichen Artikel.