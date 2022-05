Aus den Tanks von drei Fahrzeugen auf dem Gelände der Straßenmeisterei sind in der Nacht auf Dienstag circa 550 Liter Diesel gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Der oder die Täter sind auf das Grundstück gelangt, indem sie den Zaun, der entlang eines Wirtschaftswegs verläuft, aufgeschnitten haben. Die Polizei teilt auf Anfrage weiter mit, dass die Unbekannten den Treibstoff wohl in Kanister gefüllt und diese dann möglicherweise in einen Kleinbus geladen haben. Mitarbeiter hätten die Tat am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr bemerkt, als sie in die Fahrzeuge gestiegen seien und die Tankanzeige geleuchtet habe.

In den letzten Wochen und Monaten ist es in der Pfalz immer wieder zum Diebstahl von Kraftstoff gekommen, wie etwa in Lingenfeld Ende April oder in Zeiskam Mitte März. Ein Grund für die Treibstoffdiebstähle könnten die hohen Spritpreise sein. Oft liegt der Dieselpreis jenseits der Zwei-Euro-Marke. Die Polizei Grünstadt erklärt aber, dass derartige Straftaten in ihrem Zuständigkeitsgebiet bislang noch nicht zugenommen hätten.