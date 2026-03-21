Günstige Gräber soll es hier geben, und das Areal soll als Ort der Trauer attraktiver werden: Wie sich der Battenberger Friedhof demnächst verändern wird.

Seit ein paar Monaten gilt in Rheinland-Pfalz das neue Bestattungsgesetz. Nun kann jeder die Urne seiner Liebsten zum Beispiel mit nach Hause nehmen – und die Kommunen befürchten, dass ihre Friedhöfe verwaisen. In Battenberg hat man sich daher Gedanken gemacht. Denn die Unterhaltungskosten für das Areal bleiben – Tendenz steigend – bestehen, können aber bei abnehmender Nutzung immer weniger gegenfinanziert werden.

Daher soll der Gottesacker an der Martinskirche als moderner Platz der Bestattung und der Trauer attraktiver werden. Dabei steht auch das Angebot kostengünstiger Beisetzungen im Fokus. Für Wiesenurnengräber ist die Kapazitätsgrenze 2025 erreicht worden. Durch exakte Vermessung gelang es zwar, noch einmal zehn zusätzliche Grabstellen auszuweisen. Doch diese sind inzwischen auch schon teilweise belegt.

Baumgräber und Baumbänke

Vor diesem Hintergrund hatte Bürgermeister Eric Bach dem Gemeinderat einige Vorschläge zur Umgestaltung des Friedhofs unterbreitet, die nun einstimmig beschlossen worden sind. Demnach werden zwei Linden gesetzt, sodass auch Baumgräber eine Option sind. Zwei Baumbänke sollen rund um die Stämme zum Verweilen einladen. „Die Linden sollten beim Kauf schon fünf bis sechs Meter hoch sein, damit sie von Anfang an bereits eine gewisse Wirkung entfalten“, erklärte Bach. Beim Pflanzen der Laubbäume sollen Urnenröhren in den Boden eingelassen werden. So werden die Wurzeln später bei den Bestattungen nicht beschädigt.

„Wir können uns für Rohre aus Drainagebeton entscheiden, die rund 120 Euro pro Stück kosten, oder für welche aus Kunststoff, die deutlich preiswerter sind“, stellte der Ortschef die Mandatsträger vor die Wahl. Plastik zu vergraben sei natürlich nicht schön. Christian Denig sprach sich jedoch für die günstigere Variante aus und Wolfgang Pahlke ebenfalls. Letzterer verwies darauf, dass „in Battenberg schon jede Menge HT-Rohre fürs Abwasser in der Erde liegen“. Bach sagte, dann müssten Löcher in die Kunststoffbehälter gebohrt und Vlies drumherum gelegt werden. Nur so könne Wasser eindringen und die Urnen darin hätten eine Chance, innerhalb der Ruhefrist von 30 Jahren zu verrotten.

Rebengräber als Alternative

Alternativ zu Baumgräbern wird es in Battenberg künftig zudem Rebengräber geben. Nächstes Frühjahr wird eine Reihe Weinstöcke hinter den Linden angelegt. „Die sollten wir in Eigenleistung setzen“, sprach sich Bach dafür aus, Geld zu sparen. Pahlke schlug vor, sich dann für Piwi-Trauben zu entscheiden. Pilzwiderstandsfähige Sorten benötigten kaum Pflanzenschutzmittel. Für die Grabplatten sollte möglichst regionaler Stein verwendet werden, wobei Sandstein ungeeignet sei. Bach brachte Odenwald-Basalt ins Spiel.

Inklusive der Erneuerung von beschädigten und abgesackten Beton-Wegeeinfassungen rechnet die Verbandsgemeinde Leiningerland für die Arbeiten mit Gesamtkosten von rund 9000 Euro. Im aktuellen Haushaltsplan stehen 7500 Euro bereit. Zusätzlich benötigtes Geld soll laut Verwaltung durch Einsparungen generiert werden.