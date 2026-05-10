Der erste Teil der Sportanlage ist bereits fertig, jetzt geht’s ans Funktionsgebäude. Warum das „allerhöchste Eisenbahn“ ist.

Es ist eines der Großprojekte der nächsten Jahre: Das Rudolf-Harbig-Stadion in Grünstadt bekommt eine Auffrischung. Das Funktionsgebäude, in dem sich unter anderem die Umkleiden befinden, wird hingegen komplett erneuert. Ein Teil des alten Gebäudes ist bereits abgerissen, der Neubau startet in Kürze. Vor diesem Hintergrund hat am Freitagnachmittag der Spatenstich stattgefunden. Wie Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU) betonte, fließen insgesamt mehr als 13 Millionen Euro in die Sportanlage, die nach Fertigstellung „richtig geil wird“.

Umbau soll Zusammenhalt stärken

Die Arbeiten am Hockeyfeld sollen bereits nächsten Monat beendet sein, das Gebäude hingegen soll voraussichtlich erst Ende nächstes Jahr erst stehen. Ziel sei es, mit der Erneuerung der Anlage etwas „einzigartiges“ zu schaffen, das den generationenübergreifenden Zusammenhalt fördern soll, betonte Scarmato in seiner Ansprache, bevor er den Spaten in die Hand nahm.

Er selbst habe sich bereits als Kind in dem Funktionsbau umgezogen und vor zwölf Jahren bei einer Besichtigung mit dem Stadtrat festgestellt, dass sich seitdem wenig getan hat. Dass der Umbau jetzt passiert, sei „allerhöchste Eisenbahn“. Genau darauf stieß die Runde schließlich auch an, in freudiger Erwartung, wie sich das große Sportgelände in den nächsten Monaten verändern wird.