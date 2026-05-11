Um den denkmalgeschützten Roten Turm in Asselheim sieht es aktuell chaotisch aus. Vieles auf dem Grundstück ist kaputt. Vandalismus liegt aber nicht vor. Was passiert ist.

Schon fast ein halbes Jahrhundert lang kümmert sich die Mannheimer Künstlerin Brit Hinz liebevoll um den Roten Turm in Asselheim. 1978 hatte sie den mittelalterlichen Bruchstein-Rundbau aus dem 13. Jahrhundert, der einst Teil der Ortsbefestigung war, gemietet. Seither hat sie unzählige Arbeitsstunden und nach eigener Einschätzung „inzwischen mindestens 100.000 Euro“ in das denkmalgeschützte Gemäuer investiert. Sie bewahrte es vor dem Zusammenbruch, richtete es für mehrtägige Aufenthalte und als Galerie ein.

Nach eigenen Angaben meldet Hinz der Stadt, die Eigentümerin ist, frühzeitig, wenn irgendetwas Größeres zu sanieren ist. Die Reaktionszeit sei jedoch oft sehr lang. So war beispielsweise im Herbst 2019 der Küchenboden in der ersten Etage eingebrochen, weil ein Deckenbalken des darunter liegenden Raums durchgefault war. Das hatte sich durch Dellen im Fußboden und Risse in der Decke des Zimmers im Parterre bereits ein Jahr zuvor angekündigt. Darauf war die Stadt nach Angaben der Mannheimerin hingewiesen worden. Doch es wurde erst eine Fachfirma geschickt, nachdem das Loch im Küchenboden entstanden war.

Auf der Toilette unter der Stahltreppe sitzt man momentan bei Regen nicht mehr im Trockenen. Foto: Anja Benndorf

Stahltreppe schon lange marode

Schon 2013 sei bei den Planungen für eine größere Sanierung des Turms erkannt worden, dass die stählerne Außentreppe, über die man in die oberen Stockwerke gelangt, marode ist, so Hinz. „Immer wieder habe ich daran erinnert“, sagt die Galeristin, die regelmäßig Kunstausstellungen im Asselheimer Wahrzeichen veranstaltet. Die an vielen Punkten angerostete und teils nicht mehr reparable Metallkonstruktion, die die handwerklich begabte Mieterin notdürftig instand hielt, wurde dann nach längerer Zeit von städtischer Seite aufwendig abgestützt. Fortan durfte sie nur noch einzeln betreten werden. Im November 2025 sei sie dann endlich demontiert worden. Doch dabei wurde das Grundstück ziemlich verwüstet.

Wie kam es zu den Schäden? An der Treppe, die in den 1970ern eine Holzstiege mit morschen Stufen ersetzt hatte, rankte Efeu. Die Pflanzen, die über die Jahrzehnte kräftige Stämme entwickelten, kletterten komplett am Stahl empor und griffen schließlich auch nach dem Maschendrahtzaun des Nachbarn. Dabei überspannte das Efeu den schmalen Durchgang zwischen Treppengeländer und der Einfriedung mit einem grünen Dach. Über die Jahrzehnte entstand ein romantischer Gang, der buchstäblich alles zusammenhielt. Denn niemand bemerkte, dass die Pfosten des Zauns derweil durchgerostet waren. Und so fiel er auf einer Länge von zehn seiner insgesamt 14 Meter um, als die Treppe abgerissen wurde.

Neben der neuen Treppe am Roten Turm ist nur noch ein Durchgang für extrem schlanke Menschen. Foto: Anja Benndorf

Dach des WC-Häuschens kaputt

Bei den Arbeiten der Metallbauer ist auch die Toilette in Mitleidenschaft gezogen worden, die Hinz sich irgendwann unter die Treppe gesetzt hatte. Das WC-Dach aus Hohlkammerpaneelen stürzte ein, der kleine Sanitärraum füllte sich laut der Mieterin schubkarrenweise mit Schutt. Letzteren habe sie selbst entfernt. Auch eine Holzbühne im hinteren Teil des Grundstücks ist plötzlich kaputt. Um diese werde sie sich selbst kümmern, da es immer wieder vorkomme, dass Unbefugte auf ihrem Grundstück herumlaufen.

Schön sieht es momentan um den Roten Turm herum nicht aus. Zumal auch noch im vergangenem Jahr eine Mauer zum Nachbarn bis auf einen rund einen Meter hohen Sockel abgetragen wurde. Grund dafür war der Rückbau einer obendrauf stehenden Garage. Nun schaut man auf einen Mauerrest, von dem der Putz abplatzt und der so niedrig ist, dass er den Blick auf ein wenig ansehnliches Baumaterial-Lager freigibt. „Ich habe eigentlich drei Ausstellungen geplant, die erste ab 6. Juni. Aber so kann ich ja keine Besucher hierher lassen“, klagt die 79-Jährige.

Auf dem Podest der neuen Treppe ist jetzt sogar Platz für einen Stuhl, um den schönen Ausblick zu genießen. Foto: Anja Benndorf

Die neue Treppe, die breiter ist als die vorige und nur noch einen Durchgang zum hinteren Teil des Grundstücks für extrem schlanke Menschen lässt, bekam sie übrigens erst Mitte April. „Als ich im Winter das Wasser abstellen wollte, um zu verhindern, dass die Leitungen platzen, musste ich über eine Leiter in den oberen Turm klettern“, erzählt sie. Ein Gutes habe die neue Konstruktion aber: „Das Podest oben ist wie ein kleiner Balkon, auf dem jetzt auch ein Stuhl Platz findet.“

Was die Stadt dazu sagt

Weshalb der Ersatz der Treppe für rund 9000 Euro fünf Monate auf sich warten ließ, erklärt der städtische Büroleiter Joachim Meyer mit „langen Lieferschwierigkeiten“ bei der ausführenden Firma. Den Schaden am Klohäuschen bestätigt er, kann aber noch nicht sagen, wie dieser zustande kam. Das sei noch zu klären. Zum kaputten Zaun sagt er: „In der Tat sind alle Pfosten abgerostet. Was das Efeu vorher anscheinend einigermaßen nach vorn hin zusammengehalten hat, ist nun komplett nach hinten gefallen.“

Meyer kündigt einen kurzfristigen Ortstermin mit Kollegen vom Bauhof an und die baldige Erneuerung des Toilettendachs, die Instandsetzung der Einfriedung, die Beseitigung kleinerer Putzschäden und die Reparatur der Außenbeleuchtung. Für den Mauersockel sei der Nachbar verantwortlich. Eine Gefahr gehe davon nicht aus. Um die Ansicht zum Nachbargrundstück aufzuhübschen, stünden einige Ideen im Raum, die die Mieterin umsetzen wolle.