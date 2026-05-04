Der Rotary Club Eisenberg-Leiningerland hat im Landgasthaus „ Neuhäusel“ in Bockenheim 20.000 Euro an den Verein „Ärzte für die Westpfalz“ für Stipendien für Medizinstudierende übergeben, die sich verpflichten, nach Abschluss ihres Studiums Landpraxen in der Region zu übernehmen. Aufgrund des wachsenden Notstands der ärztlichen Versorgung in ländlichen Regionen, insbesondere in der Westpfalz und im Landkreis Bad Kreuznach, wurde 2023 der Verein „Ärzte für die Westpfalz“ gegründet. Dessen Ziel ist es, dem drohenden Ärztemangel entgegenzuwirken. Die ersten 42 Studierenden sind im Wintersemester 2025/2026 gestartet und verbringen die erste Hälfte ihres Studiums an der Semmelweis-Universität in Budapest. Ab September 2028 kommen sie für die klinische Phase des Studiums nach Kaiserslautern ans Westpfalz-Klinikum und die neu eingerichtete Medical School.