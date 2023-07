Die Rosenthaler Kerwe am zweiten Juli-Wochenende eröffnet die Kerwesaison in der VG Eisenberg. Die Veranstalter kündigen ein dreitägiges Programm am: So beginnt die Kerwe am Samstag, 8. Juli, ab 19 Uhr mit der offiziellen Ausgrabung, danach soll im Zelt mit Livemusik gefeiert werden. Am Sonntag steht dann ab 10 Uhr erst einmal ein Frühschoppen im Zelt auf dem Plan, um 14 Uhr soll es einen Umzug durch den Ort inklusive Kerweredd geben. Danach wird wieder im Zelt gefeiert. Für Montag, 11 Uhr, ist ein Mittagstisch angesetzt. Abends lässt man beim Feiern im Zelt die Kerwe ausklingen.