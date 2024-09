Ein kleines Dorf, ein geheimnisvolles Relikt und eine ganze Menge Begeisterung: Die Glocke, die seit stolzen 150 Jahren im Glockenturm der ehemaligen Klosterruine Rosenthal hängt und das Dorf zweimal täglich mit ihrem Klang verzückt, stand am Wochenende im Mittelpunkt eines Fests. Ihr gut gehütetes Geheimnis hat sie dabei aber nicht preisgegeben: Wer hat sie damals in Auftrag gegeben und bezahlt?

Ein Team von Hobbyforschern unter der Leitung von Thomas Flätgen war monatelang aktiv und durchkämmte Archive. Eine Antwort wurde zwar nicht gefunden, feste gefeiert wurde trotzdem. Ortsvorsteher Manfred Lieser (FWG) hielt dabei eine feierliche Rede, in der er auf die besondere Bedeutung der Glocke für Rosenthal hinwies. Den Besuchern wurden auf dem Gelände viele Attraktionen geboten. Das kleine Museum des Klosters zog mit seiner historischen Ausstellung besonders viele Neugierige an, sie wollten mehr über das Leben und die Geschichte des ehemaligen Klosters erfahren. Am Hirtenhaus, im Hof und sogar im Mittelschiff der Ruine sorgten verschiedene Aktivitäten für Jung und Alt für Unterhaltung.

Und dann war da noch das musikalische Glanzlicht Die Stuttgarter Saloniker, eine bekannte Salonkapelle, brachten mit einer kleinen Formation die alten Mauern zum Klingen. Mit klassischen Klängen und auch beschwingten Rhythmen begleiteten sie die Feierlichkeiten bis in die frühen Abendstunden. Besonders charmant war der ständige Wechsel des Spielorts, der dafür sorgte, dass die Musik an jeder Ecke des Geländes zu hören war.