Seit 13 Jahren schleift Roman Winter Messer und Scheren. Neben seiner Werkstatt in der Spitalbachstraße 7 in Neustadt ist er auch mit einem mobilen Anhänger unterwegs. Noch bis einschließlich Freitag, 18. November, steht Winter auf dem Rewe-Parkplatz in Hettenleidelheim. Von 10 bis 16 Uhr jeden Tag nimmt er Klingen entgegen. 200 bis 400 Messer würde er an einem guten Tag bearbeiten, sagt er. Meist seien es Fleischmesser, aber auch Nagel- oder Küchenscheren schärfe er. „Wenn eine Schere stumpf wird, werfen viele Leute die einfach weg, weil sie nicht wissen, dass man sie schärfen kann“, sagt Winter. Zwischen 5,50 und 9,50 Euro kostet es, die Klingen in der Einmannwerkstatt schleifen zu lassen. Wo es nach Hettenleidelheim für ihn hingeht, sei noch offen.