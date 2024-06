Die Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg feiert wieder ein großes Fest. Teil des Rahmenprogramms sind zwei Vorführungen in Rollstuhl-Zumba: Tanzen und Aerobic im Sitzen. Anja Benndorf hat die Trainerin Emine Gündüz-Domanski gefragt, wie das funktioniert.

Frau Gündüz-Domanski, welche Möglichkeiten hat ein Rollstuhlfahrer, sich ausreichend zu bewegen?

Man kann viel mehr tun, als die meisten Menschen glauben. Etwa Boccia und Basketball spielen, zum Rolli-Tischtennis fahren oder im Schwimmbad Runden drehen. Im Prinzip alles, was ein Läufer auch machen kann. Ich halte mich zudem mit einem Handbike fit.

Wie kamen Sie ausgerechnet auf Zumba, das ja Tanzen zu lateinamerikanischer Musik mit Aerobic-Elementen ist?

2018 bin ich darauf gestoßen, damals lebte ich in der Nähe von Düsseldorf. Conny Runge, die bundesweit erste zertifizierte Rolli-Zumba-Trainerin, war mein Coach. Durch die Bewegung zur Musik kommen Körper und Geist in Schwung. Der Rumpf und die Arme gewinnen Kraft und Ausdauer. Statt die Beine zu bewegen, dreht man sich im Rollstuhl. Das hat mir so gut gefallen, dass ich dabei geblieben bin.

Heute leiten Sie selber Rolli-Zumba-Kurse?

Ja, ich kam mit meiner Familie vor zwei Jahren wieder zurück in die Pfalz und habe 2023 eine Trainer-Ausbildung absolviert. Bereits im vergangenen Sommer hatte ich meine erste Aufführung bei einer Veranstaltung für chronisch kranke und behinderte Eltern in Thüringen. Und ab kommenden Herbst bin ich Dozentin an der Volkshochschule der Verbandsgemeinde Freinsheim.

Und Sie haben hier eine Rolli-Zumba-Gruppe ...

Ja, wir treffen uns einmal pro Woche. Ich hab dann eine große Lautsprecherbox und ein Handy dabei. Meine Söhne unterstützen mich. Es sind etwa ein Dutzend Teilnehmer aus einem größeren Umfeld, zum Beispiel aus Worms, Speyer und Mannheim. Sogar Läufer sind darunter, die sich zu den Fitness-Übungen halt hinsetzen und alles genauso mitmachen wie die Rollstuhlfahrer. Jeder trainiert nach seinen individuellen Möglichkeiten.

Wo trainieren Sie?

Es gibt leider nicht so viele barrierefreie Sportstätten. Aufgrund des großen Einzugsbereichs meiner Gruppenmitglieder haben wir uns für die Halle an der Mosaikschule in Ludwigshafen entschieden.

Termin

Lebenshilfefest am Samstag, 29. Juni, 15 bis 22 Uhr, In der Haarschnur 44, Grünstadt. Es wird ein großes Kinderprogramm mit Spiel- und Bastelstationen geboten. Man kann auch an einem Quiz teilnehmen und sich über die neuesten Entwicklungen bei der Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg informieren. Die Puzzleband der Lebenshilfe Neustadt wird gleich zu Beginn spielen. Rolli-Zumba-Aufführungen gibt es um 16 und 17.30 Uhr. Ab 18 Uhr unterhält das Duo Twist & Shout.





Zur Person

Die gebürtige Türkin Emine Gündüz-Domanski ist mit eineinhalb Jahren an Kinderlähmung erkrankt und seither auf den Rollstuhl angewiesen. Als Kleinkind kam sie nach Deutschland, wuchs in Kirchheim auf. Eine Weile lebte sie in der Nähe von Düsseldorf. Vor zwei Jahren zog die Mutter zweier Söhne mit ihrer Familie nach Grünstadt. Die 49-jährige Bürokauffrau hat die Trainerlizenz für Rolli-Zumba.