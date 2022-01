Ein Rollerfahrer ist am Montagmorgen bei einem Unfall auf der Asselheimer Straße in Grünstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, querte eine Busfahrerin – vom Nordring kommend – gegen 8 Uhr die Asselheimer Straße und wollte geradeaus weiter in die Zeppelinstraße fahren. „Offensichtlich missachtete sie dabei die Vorfahrt eines Rollerfahrers, der auf der Asselheimer Straße Richtung Asselheim fuhr“, teilt die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Mann schwer verletzt wurde. Er wurde in die BG-Unfallklinik nach Ludwigshafen gebracht. Die Unfallstelle wurde von einem Gutachter untersucht.