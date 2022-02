Ein 51 Jahre alter Rollerfahrer, der bei einem Unfall in Grünstadt am Montagmorgen schwer verletzt wurde, ist seinen Verletzungen erlegen. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Laut Auskunft der Polizei hatte sich der Unfall am Montagmorgen gegen 8 Uhr vermutlich ereignet, weil eine Busfahrerin beim Überqueren der Asselheimer Straße vom Nordring Richtung Zeppelinstraße die Vorfahrt des Zweiradfahrers missachtet hatte. Der Mann sei beim Zusammenstoß schwer verletzt und in die BG-Unfallklinik nach Ludwigshafen gebracht worden, wo er am Mittwochmorgen verstarb.