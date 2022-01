Eine ganze Liste von Verstößen hat ein Rollerfahrer begangen. Der 24-Jährige fiel Beamten bei einer Verkehrskontrolle am Samstag auf. Gegen 1.25 Uhr wurde der junge Mann aus dem Landkreis Bad Dürkheim in der Leiningerstraße in Sausenheim angehalten. Zunächst stellten die Polizisten fest, dass an dem Roller ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2019 angebracht war. Weiterhin war der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins für das Kleinkraftrad. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten zudem Atemalkoholgeruch bei dem 24-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Darüber hinaus waren drogentypische Ausfallerscheinungen beim Fahrer feststellbar. Ein Schnelltest auf den Konsum von Betäubungsmitteln verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Auf der Dienststelle wurde dem Mann dann eine Blutprobe entnommen. Neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurden noch diverse Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrererlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.rhp/abf