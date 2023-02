Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmorgen ein 53-jähriger Rollerfahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 7.30 Uhr auf seinem Zweirad auf der K78 zwischen Kerzenheim und Eisenberg unterwegs. Im Bereich der Verkehrsteiler vor der Abfahrt in Richtung Stauf (Höhe Wasserhaus Göllheim) sei dann ein 21-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf den Rollerfahrer aufgefahren. Letzterer stürzte und schlitterte quer über die Fahrbahn. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen und wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand überdies Sachschaden. Die Straße musste während der Bergungsarbeiten für den Verkehr vollständig gesperrt werden. Neben dem Rettungsdienst waren auch Einheiten der Feuerwehren aus dem Verbandsgemeinden Eisenberg und Göllheim im Einsatz. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden melden, Telefon 06352 911- 2700.