Leicht verletzt worden ist ein 61-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall, der sich am Montag gegen 8 Uhr auf der K76, zwischen Steinborn und Kerzenheim, ereignet hat. Nach Angaben der Polizei befuhr eine 56-jährige PKW-Fahrerin die Strecke und wollte an der Einmündung bei Kerzenheim nach links in Richtung Göllheim abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der 61-Jährige mit seinem Roller auf der K76 von Kerzenheim in Richtung Eisenberg. Die PKW-Fahrerin beachtete hier laut Polizei nicht die Vorfahrt des von links kommenden Rollerfahrers, sodass es zum Zusammenstoß kam und der 61-Jährige dabei zum Glück nur leicht verletzt wurde. Die Verursacherin erklärte der Polizei vor Ort, dass ihre Sicht durch die blendende Sonne beeinträchtigt gewesen sei.