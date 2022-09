Die Bewohner der Ernst-Reuter-Straße in Grünstadt können derzeit (Mittwoch, 18.30 Uhr) nicht mit Wasser versorgt werden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, kam es kurz vor 16 Uhr zu einem Wasserrohrbruch in der angrenzenden Ludwig-Maier-Straße: „Durch eine Unterspülung des Asphalts entstanden erhebliche Beschädigungen des Straßenbelags, was die Sperrung der Ludwig-Maier-Straße für den fließenden Verkehr zur Folge hatte.“ Die Stadtwerke drehten die betroffene Rohrleitung sofort ab. Die Polizisten informierten die Anwohner, so haben Beschädigungen an geparkten Fahrzeugen verhindert werden können. Die Reparatur der Wasserleitung und der Straße soll laut Polizei „vermutlich in den Abendstunden“ abgeschlossen sein. Die Wasserversorgung der Ernst-Reuter-Straße soll im Anschluss daran von den Stadtwerke wieder freigegeben werden. Für den Zeitraum der Reparaturarbeiten wird die Ludwig-Maier-Straße für den fließenden Verkehr gesperrt bleiben.