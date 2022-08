Rock im Hinterland ist zurück auf dem Stoppelacker. Nachdem das Festival in Obrigheim zweimal pandemiebedingt ausfallen musste, wird es am letzten Augustwochenende wieder über die Bühne gehen. Die Organisatoren haben ein ansprechendes Programm zusammengestellt, der Kartenvorverkauf läuft.

„Nach zwei Jahren im Ausnahmezustand werden wieder die Zelte gepackt, Schlafsäcke gerollt und Dosenravioli gekauft“, sagt Benny Daniel und strahlt. Der musikbegeisterte Industriemechaniker freut sich mit seinen Kollegen aus dem Organisationsteam – Anna Göbel, Doreen Ismeier, Inken Jurkat und Cornelius Oster – sehr darauf, dass Rock im Hinterland endlich wieder stattfinden kann. Vor exakt 40 Jahren hatten fünf Freunde beschlossen, in Obrigheim in einigem Abstand zur nächsten Bebauung ein Livemusikwochenende auf die Beine zu stellen. Ein Jubiläumsfest wird es jetzt dennoch nicht geben. „Wir zählen die Festivals, nicht die Jahre seit der Vereinsgründung“, erläutert Daniel mit Blick auf die zwei ausgefallenen Events.

Dabei könnte allerdings jedes Jahr das letzte sein, an dem der rund 6000 Quadratmeter große Stoppelacker gerockt wird. „Da bin ich Realist“, macht der 39-Jährige klar. Seit 2014 werfe die Veranstaltung einen kleinen Überschuss ab, der wieder in die nächsten Konzerte investiert werden könne, „aber je größer das Festival wird, desto höher ist auch das Risiko“. Man habe zwar Sponsoren, betreibe aber keine aktive Akquise. Ein großer Unsicherheitsfaktor sei beispielsweise das Wetter. Auch sei es bei Rock im Hinterland nicht wie beim Wacken Open Air, sagt Oster: „Die 83.400 Karten waren in fünf Stunden ausverkauft. Wir haben über mehrere Monate gerade einmal 50 Prozent unserer Tickets abgesetzt.“ Rund 1000 der 1500 zur Verfügung stehenden Karten müssten an den Mann oder die Frau gebracht werden, damit der Bestand des Festivals auch im Folgejahr gesichert ist.

Die Karten von 2020 gelten noch

Viele Leute hätten ihre Eintrittskarten aber noch von 2020 und müssten sie nur abstauben, meint der 42-Jährige schmunzelnd. „Die Bands stehen weiterhin in den Startlöchern“, berichtet der Physik-Ingenieur. Eine Änderung gebe es jedoch: Dr. Ring-Ding fällt am Samstag aus. Aber für den Künstler, der den Schlusspunkt setzen sollte, habe man einen prima Ersatz – St.-Pauli-Tanzmusik mit Le Fly. „Damit sind wir wieder bei der ursprünglichen Planung“, so Daniel, „Die Gruppe war für 2020 engagiert, bekam aber ein tolles Angebot und wollte aus dem Vertrag heraus.“ Der rund 130 Mitglieder starke Verein habe dann Dr. Ring-Ding verpflichtet, der aber in diesem Jahr wegen Terminüberschneidungen absagte.

Bands zu finden sei nicht schwierig, erzählen die Organisatoren. „Wir bekommen permanent Bewerbungen, vor allem von Newcomern“, sagt Daniel. Mit diesen werde das Programm jedoch nur aufgefüllt. Wenn es finanziell darstellbar sei, werde vornehmlich auf bekanntere Formationen gesetzt, die über Agenturen angefragt werden. Alle Gruppen präsentieren vorwiegend eigene Stücke. Der Auftakt obliegt Yodas Rising aus Speyer, einem Duo, das sich dem Heavy Elektro Post-Rock verschrieben hat. „Das ist etwas Experimentelles“, erläutert Oster. Deutsche Texte in ein kraftvolles Rockgewand gekleidet – so lassen sich die Songs von Kaizaa beschreiben. „Die vier Musiker bringen außergewöhnliche Biografien mit“, sagt Benny Daniel. Es folgen die deutschen Punkrocker Rogers. „Die waren schon im Vorprogramm prominenter Künstler wie Die Toten Hosen“, berichtet er. „Den Abschluss des Freitagabends übernehmen Mono & Nikitaman, die europaweit unterwegs sind und bei uns schon zweimal den Acker mit ihrer bunten Mischung aus Reggae, Dancehall, Hip-Hop, Pop und Punk zum Beben brachten.“

Highland-Games am Samstag

Am Samstag geht es ab 14 Uhr erst einmal mit Highland-Games weiter. Da werden Baumstämme geworfen, Hämmer geschwungen, Taue gezogen und Schubkarren geschoben. „Die Teams stehen schon fest“, verweist Ismeier auf die gute Resonanz. „Zur Unterhaltung der kleinen Gäste haben wir jemanden aus der Maria-Montessori-Schule Bad Dürkheim da“, sagt die 27-jährige Kinderkrankenschwester. Jurkat wird erstmals eine Cocktailbar betreiben. „Stolz sind wird auf unseren selbst gebauten Monstergrill“, sagt die 23-jährige Studentin der Lebensmitteltechnologie. Auch vegetarische und vegane Speisen würden angeboten auf dem kleinen Markt, wo man zudem Non-Food kaufen kann.

Auf die Ohren gibt es ab 17 Uhr wieder etwas. Da schlägt die Stunde von Melbourne Fall, einem Quintett aus Ludwigshafen, das 2019 schon mit seinem Alternative-Rock beim Festival überzeugt hat. Tiefgründige und emotionale Lieder bringt anschließend der Frankenthaler Klaus Kummer mit seinem Ensemble als KK Sings zu Gehör. „Etwas lauter geht es bei der niederländischen Band DeWolff zu“, kündigt Daniel an und Oster führt aus: „Die haben ihren Blues-Rock im Siebziger-Jahre-Stil schon weltweit gespielt.“ Als Headliner des Samstags bezeichnet er The New Roses: „Nachdem sie 2017 bei uns zu Gast waren, haben sie ihr viertes Studioalbum veröffentlicht, hielten sich mehrere Wochen auf Platz zehn der deutschen Albumcharts und traten als Vorgruppe der Kultband Kiss auf.“

KARTEN

Rock im Hinterland am Freitag, 26., und Samstag, 27. August. Infos finden sich auf verschiedenen Online-Plattformen wie Facebook, Instagram und Youtube. Website der Veranstalter: www.rockimhinterland.de. Tickets bei der Filmwelt Grünstadt und Buena Vista Augenoptik. Onlinebuchung über Reservix. Abendkasse: für Freitag zu 25 Euro, für Samstag zu 35 Euro, für zwei Tage inklusive Camping 50 Euro.