Auf der B47 ist es am Samstag, 16. Mai, gegen 8 Uhr zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen gekommen. Ein 44-Jähriger setzte auf dem Weg Richtung Eisenberg in einer Kurve zum Überholen eines Lastwagens an und übersah den Gegenverkehr. Laut Polizei wich er nach rechts aus und touchierte den Lastwagen. Der entgegenkommende Fahrer bremste und wich nach links aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Es kam dennoch zum Zusammenstoß der beiden Autos. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Der 44-Jährige musste wegen des riskanten Überholmanövers an einer sehr unübersichtlichen Stelle mit weiteren strafrechtlichen Maßnahmen rechnen, so die Polizei.