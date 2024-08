Im Zusammenhang mit der Erschließung des Neubaugebietes „Am Ringelsberg“ stehen jetzt Arbeiten an, die eine komplette Schließung der Durchfahrt durch Hertlingshausen (Landstraße 520) zwischen dem östlichen Ortseingang und der Einmündung Ramser Hohl erfordern. Wie Bürgermeister Patrick Schmitt (CDU) auf Nachfrage erläuterte, werden die Zufahrten ins Neubaugebiet an die L520 baulich angeschlossen. „Zudem wird eine Querungshilfe errichtet“, kündigte er eine kleine Verkehrsinsel an. Die Sperrung beginnt am Montag, 2. September, und wird voraussichtlich bis Freitag, 27. September, andauern. Die Umleitung erfolgt über den Ortsteil Carlsberg: Hauptstraße – Altleininger Straße – Lindenstraße – Linienstraße – Wattenheimer Straße – Ramser Hohl – Hauptstraße und umgekehrt. Durch die Sperrung kommt es auch zu Behinderungen des Busverkehrs. Näheres dazu unter www.behles-bus.de.