Im Carlsberger Neubaugebiet „Am Ringelsberg“ beginnen im Sommer voraussichtlich die Erschließungsarbeiten – 14 Jahre nach dem ersten Aufstellungsbeschluss.

Das kündigte Ortschef Werner Majunke (CDU) in der Ratssitzung am Mittwoch an. Im November hatte die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd noch eine Wasserbilanz gefordert. Die liege nun vor. Am Dienstag habe das abschließende Gespräch stattgefunden. „Jetzt stehen dem Projekt keine behördlichen Hindernisse mehr entgegen, und die Ausschreibungen können im Laufe des Februar starten“, resümierte Majunke.

Insgesamt sollen 30 Baugrundstücke entstehen, zwölf davon gehören der Gemeinde. Geschätzte Kosten: rund zwei Millionen Euro. Sobald die Bagger rollen, sollte der Rat bstimmen, nach welchen Kriterien die Gemeindegrundstücke verkauft werden, sagte Majunke. Stephan Schenk (SPD) mahnte an, die Bedingungen für die Veräußerung auf rechtlich sichere Füße zu stellen. Majunke entgegnete, dass es zum Glück schon ausreichend Beispiele in der Region gebe: „Wir müssen nicht bei null anfangen.“