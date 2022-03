Nach langer Durststrecke endlich wieder als Botschafterin des Pfälzer Weins unterwegs sein, und das auch noch in heimischen Gefilden: Weinprinzessin Laura Wessa ist am Sonntag bei der Grenzwanderung in Bockenheim sichtlich froh und ganz in ihrem Element gewesen.

Knapp 90 Besucher „aus de ganze Palz“ waren am Sonntag mit der Pfälzischen Weinprinzessin Laura Wessa und Vertretern des Kultur- und Verkehrsvereins Bockenheim unterwegs. Sie nahmen an der Grenzwanderung in den Weinbergen des Gemarkungsdreiecks Kindenheim-Mühlheim-Bockenheim teil, zu der auch Kostproben gehörten. Die Teilnehmerzahl auf der rund acht Kilometer langen Route, auf der Vereinsvorsitzender Volker Griebel Details zum Grenzverlauf und Weinhoheit Laura Wessa Wissen zu den ausgeschenkten Tropfen lieferte, war rekordverdächtig.

Das freute vor allem die Prinzessin, deren Amtszeit schon halb vorbei ist. „Die erste Halbzeit war pandemiebedingt ziemlich entspannt, trotzdem konnten wir einige Termine wahrnehmen“, berichtete die 27-jährige Bockenheimerin bei einem Zwischenstopp. Das „wir“ umfasst ihre Pfälzer Hoheitskolleginnen: Weinkönigin Sophia Hanke und die zweite Prinzessin Sabina Kobek. Rund zehn Termine gab es in den vergangenen sechs Monaten trotz der Pandemie für Laura Wessa.

Hoffnung auf mehr spannende Termine

„Super spannend und interessant“ fand sie die Wahl von Deutschlands bestem Sommelier im November. Auch das Bockenheimer Winzerfest im Oktober sei ein Höhepunkt gewesen. Für die zweite Hälfte erhofft sich Wessa „mehr spannende Termine und vor allem den Austausch mit Menschen – das fehlte bisher schon“. Auf zwei Termine freut sie sich besonders: Im Mai auf die Weinmesse „ProWein“ in Düsseldorf und auf die „Rollende Weinprobe“ im Kuckucksbähnel im Sommer.

Den Pfälzer Mandelpfad erreichte die Wandergruppe am Sonntag bei ihrer letzten Etappe. Der Bockenheimer Dieter Rösener berichtete, dass 229 Mandelbäume zu seiner Gemeinde gehören. Der vor vielen Jahren eingerichtete Pfad reiche heute von Schweigen-Rechtenbach bis Bockenheim. Vor zwei Jahren habe die nördlichste Weinstraßengemeinde mit einer Förderung aus dem Leader-Programm für die Entwicklung des ländlichen Raums 70 neue Mandelbäumchen in bestehende Lücken gepflanzt, erzählte Rösener.

SchorleXpress kann Ansturm nicht bewältigen

Beim SchorleXpress des Kultur- und Verkehrsvereins am südlichen Ortseingang herrschte derweil Hochbetrieb – den Besucheransturm konnte das Team im Ausschank zeitweise nicht bewältigen. Ein Grund dafür könnte sein, dass angekündigt worden war, den Erlös des Wochenendausschanks Flüchtlingen aus der Ukraine zukommen zu lassen. Am Montag stand nach Angaben des Vereins noch nicht fest, wie hoch der eingenommene Betrag ist. Von einigen Gästen wurde am Abend Kritik wegen der schlechten Organisation laut. Man sei vom Besucherstrom überwältigt gewesen, hieß es, und es werde eine Nachbesprechung dazu geben.