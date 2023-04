Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Tatort“ gibt’s nun auch donnerstags. Zumindest am 21. Mai. Da zeigt das Autokino der Filmwelt in Obersülzen den Stuttgarter Krimi „Du allein“. Vor der Fernsehpremiere! Schauspieler Richy Müller hat Anne Lehnhardt in einem schriftlichen Interview erzählt, was die Corona-Krise mit seiner Branche macht.

Herr Müller, normalerweise drehen Sie zwei „Tatort“-Folgen im Jahr. In Zeiten von Corona dürfte das schwierig sein. Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf Ihre Arbeit und die „Tatort“-Drehs im speziellen?