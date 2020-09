Am Mittwoch, 9. September, startet die RHEINPFALZ-Lokalredaktion eine Telefonaktion. Ärzte des Kreiskrankenhauses Grünstadt beantworten am Telefon Fragen unserer Leser. Unsere erste Aktion richtet sich an die Angehörigen von demenzkranken Menschen.

Am Anfang sind es oft Kleinigkeiten, die man sich nicht mehr merken kann. Später sind sogar Dinge nicht mehr abrufbar, die im Langzeitgedächtnis gespeichert sind. Demenzpatienten vergessen, was sie einst wussten. Sie verlernen, was sie früher konnten. Pro Jahr erkranken in Deutschland 300.000 Menschen an Demenz, 1,6 Millionen Demenz-Kranke gibt es nach Angaben des Bundesforschungsministeriums insgesamt.

Demenz ist nicht nur eine enorme Belastung für die Erkrankten, sie greift auch fundamental in das Leben des Umfelds ein. Besonders betroffen sind Angehörige, die mit der Pflege betraut sind – oft sind das der Ehepartner oder die Kinder.

Was macht man, wenn die Mutter aggressiv wird?

Wie soll man mit einem Demenzpatienten umgehen? Was macht man, wenn einen der eigene Vater nicht mehr erkennt? Oder wenn der einst so liebe Mensch plötzlich aggressiv auftritt? Auf was sollte man achten, wenn man einem Demenzpatienten begegnet? Und was ist, wenn ich als pflegender Angehöriger einfach nicht mehr weiter weiß?

Dr. Hans Münke, Chefarzt der Inneren Medizin am Kreiskrankenhaus in Grünstadt, und die Gesundheits- und Krankenpflegerin Daniela Varady geben am Mittwoch, 9. September, am RHEINPFALZ-Expertentelefon Antworten auf diese und ähnliche Fragen. Von 15 bis 18 Uhr können Sie unter der Nummer 06359/933021 unsere Experten erreichen. Besonders am Anfang seien viele Angehörige überfordert, weiß Münke. Eine typische Fragestellung sei: „Mein Mann wird immer tüdeliger, was soll ich machen?“

Auf Wunsch auch anonym

Für unsere Leser gilt: Stellen Sie einfach Ihre Frage. Wir werden anschließend über die Fragen und die Hinweise der Experten berichten. Sie brauchen keine Angst zu haben, dass Ihr Name in der RHEINPFALZ erscheint, wenn Sie das nicht wollen. Wir schreiben zwar mit, machen die Angaben zu Ihrer Person und zum Angehörigen auf Wunsch aber anonym.

Worum sich Ihre Frage genau drehen kann, haben wir bewusst offen gehalten. Nur so viel: Es sollte um die Pflege von Demenzpatienten gehen. Ob Sie eine allgemeine Frage stellen möchten oder selbst betroffen sind, spielt keine Rolle. Dass es viele Fragen zu dem Thema gibt, weiß Münke von der Erfahrung seiner Kollegen am Kreiskrankenhaus, wo sich auch immer wieder Angehörige von Demenzpatienten melden. Oft sind das Ehepartner, die selbst nicht die Jüngsten sind und nicht wissen, was jetzt zu tun ist.

Die Corona-Pandemie kann übrigens auch ein Thema der Fragen sein. Denn Demenzpatienten könne so eine Veränderung des alltäglichen Lebens noch einmal viele Fähigkeiten kosten, so Münke. Wenn plötzlich die Familie nicht mehr regelmäßig vorbeischaut, wenn plötzlich alle Masken tragen, wenn man plötzlich nicht mehr einfach so raus darf. Es sei sehr schwierig, einem Demenzpatienten klar zu machen, dass diese Maßnahmen zu seinem Schutz getroffen würden.

Die Aktion in Kürze