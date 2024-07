Auch in diesem Jahr will die Grünstadter Lokalredaktion der RHEINPFALZ ihren Lesern in den Sommerferien Einblicke in Unternehmen und Institutionen im Leiningerland und im Raum Eisenberg gewähren. Darüber hinaus werden sich Groß und Klein bei einer Mitmachaktion ausprobieren können. Los geht es mit einem Besuch in der Grünstadter Polizeiinspektion am Donnerstag, 18. Juli, um 10 Uhr. Weitere Station in den folgenden Wochen: die Filmwelt Grünstadt, der Kleinsägmühlerhof der Lebenshilfe, die Laserforce-Arena in Grünstadt, die Wellpappenfabrik in Sausenheim, das Hettenleidelheimer Heimatmuseum, das Abfallwirtschaftszentrum in Grünstadt und die Eisenberger Kläranlage.

Was es jeweils zu entdecken gibt und wann genau welche Tour ansteht: zum ausführlichen Bericht geht’s hier.