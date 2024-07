Unsere RHEINPFALZ-Sommertour führt am Donnerstag, 25. Juli, zur Filmwelt Grünstadt im von-Ketteler-Ring. Es gibt Informationen zur Technik im Projektorraum, Wissenswertes zu den Bemühungen um Energieeinsparungen (Stichwort: Green Cinema), die Möglichkeit, die komfortablen Sitzgelegenheiten auszuprobieren sowie Einblicke in die Popcorn-Küche. Für den Rundgang um 14 Uhr sind noch ein paar Plätze frei. Kinder können nur in Begleitung Erwachsener teilnehmen. Anmeldung bis Dienstag, 23. Juli, ausschließlich per E-Mail an sommertour-gru@rheinpfalz.de. In der E-Mail müssen die eigenen Kontaktdaten angegeben werden. Die Plätze werden verlost; die Teilnehmer erhalten eine Nachricht.