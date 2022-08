Normalerweise nutzt Orgelbauer Andreas Schiegnitz seine Koffer-Orgel als Anschauungsobjekt für seine Auszubildenden. Diesmal zeigte er sie elf Kindern, die sich bei der RHEINPFALZ-Tour in die Geheimnisse des Orgelbaus einweihen ließen. Und auch die Orgel in der Mühlheimer Schlosskirche konnten sie erkunden.

m Freitagmorgen strahlte die Sonne auf den Obrigheimer Ortsteil Mühlheim hinunter. Elf Kinder warteten vor der Schlosskirche gespannt auf ihren Tag bei der RHEINPFALZ-Sommertour. Dort würden sie gemeinsam mit dem Orgelbauer Andreas Schiegnitz eine Koffer-Orgel zusammen bauen. Diese ist so klein, dass er ihre Einzelteile in zwei kleinen Koffern transportieren kann. An der Miniatur-Orgel zeigte er den Kindern, was in der großen passiert.

Die Koffer-Orgel besteht weitestgehend aus Holz von Buchsbäumen, Akazien und Eichen, dazu Ebenholz. Auch die große Orgel der Schlosskirche besteht zum Großteil daraus. Bei ihr kommt noch Fichtenholz hinzu. Eiche und Fichte seien in den meisten Orgeln verbaut, erklärt Schiegnitz.

Kinder dürfen Orgel zusammenbauen

Dann ging es für die Kinder auch schon an das Zusammenbauen der kleinen Orgel. Zuerst sortierten sie die Tasten nach Tonhöhe und hängten sie dann in die entsprechende Vorrichtung ein. Danach befestigten sie weitere wichtige Bauteile: einen Windkanal sowie den Korpus für das kleine Musikinstrument. Auch das Register, das später reguliert, in welche Pfeifen Luft strömen kann, verbauten die kleinen RHEINPFALZ-Leser sorgfältig. Dabei hörten sie aufmerksam zu, was Andreas Schiegnitz über jedes Bauteil zu berichten hatte.

Den Blasebalg und die Orgelpfeifen für die Miniatur-Orgel konnte Schiegnitz nicht mitbringen, da in der Werkstatt versehentlich die falschen Bohrungen gesetzt worden seien. Das gehöre aber auch mal dazu, erklärt der Orgelbauer. Doch er wusste sich zu helfen: Er brachte große Orgelpfeifen aus Holz mit und blies kurzerhand selbst hinein, um den Kindern vorführen zu können, was passiert, wenn Luft in die Pfeife strömt.

Die kleinen Orgelbauer hörten ihm gut zu und versuchten die unterschiedlichen Töne herauszuhören. Um auch die kleine Orgel in Aktion zu erleben, lud Schiegnitz die Kinder für September in seine Werkstatt nach Albsheim ein.

Wohnsiedler spielt Stumm-Orgel

Was die Mädchen und Jungen an der kleinen Orgel selbst gebaut hatten, konnten sie dann auch in groß erleben. Es ging nach oben auf die Empore zur berühmten Stumm-Orgel der Schlosskirche. Kirchenmusikdirektorin Katja Gericke-Wohnsiedler setzte sich an das 290 Jahre alte, weit über die Region hinaus bekannte Instrument und begann zu spielen. Hinter der Orgel konnten die Kinder dann beobachten, wie die Stumm-Orgel für jeden Ton arbeitete und wie ihre Mechanismen funktionieren.

Die Stumm-Orgel in Mühlheim funktioniert – wie jede andere Orgel auch – mit Wind. Dieser wird von Blasebälgen durch einen Kanal in die Orgel geleitet und sorgt dort dafür, dass die Orgelpfeifen klingen. Heutzutage werden die großen Blasebälge von einem kleinen Motor angetrieben. Dieser wurde zu Anschauungszwecken von Gericke-Wohnsiedler abgeschaltet. Stattdessen haben die Kinder dann die Arbeit übernommen. Mit aller Kraft und viel Spaß drückten sie die Balken nach unten, damit sich die Blasebälge mit Luft füllen konnten. Nur wenn diese voll genug waren und die Kinder losließen, konnte Gericke-Wohnsiedler die Orgel spielen. Die kleinen Orgelbauer durften später sogar selbst mal in die Tasten hauen.

Katja Gericke-Wohnsiedler hat die Orgel schon oft jungen Leuten präsentiert und freute sich, dass auch am Freitag wieder viele Kinder mit von der Partie waren. Und auch den kleinen Sommertour-Teilnehmern hat die Zeit mit den Orgeln Spaß gemacht. Emelie etwa berichtet, dass ihr das Zusammenbauen der kleinen Orgel am meisten Freude bereitet hat. Timo fand es spannend zu sehen, wie eine Orgel von innen aussieht und funktioniert. Und Magdalena erzählt, dass ihr das Bedienen der großen Blasebalge am meisten gefallen habe. Auch Andreas Schiegnitz war zufrieden. Ihm sei es wichtig, Kindern die Orgel näher zu bringen. Er selbst habe vor 30 Jahren das Orgelbauen gelernt und sei immer noch fasziniert davon, dass jede Orgel ähnlich, aber zugleich „super vielfältig“ sei.