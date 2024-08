Für die nächste RHEINPFALZ-Sommertour endet die Anmeldefrist an diesem Montag um 12 Uhr: Wer sich am Folgetag (Dienstag, 13. August) um 14 oder um 16 Uhr durchs Heimatmuseum in Hettenleidelheim führen lassen will, muss bis dahin eine E-Mail mit seinen Kontaktdaten und dem Betreff „Museum“ an die Adresse sommertour-gru@rheinpfalz.de geschickt haben. Dargestellt wird vor allem die Bergbaugeschichte des Ortes, dessen Gebiet sich durch eine besonders hochwertige Tonerde auszeichnet. Zu sehen gibt’s zum Beispiel einen rekonstruierten Stollen. Die weiteren RHEINPFALZ-Sommertouren in den nächsten Tagen führen zum Grünstadter Abfallwirtschaftszentrum des Kreises Bad Dürkheim (Mittwoch, 14. August, 14 Uhr, Anmelde-Kennwort: „AWB“) und zur Kläranlage in Eisenberg (Donnerstag, 15. August, 11 Uhr, Anmelde-Kennwort: „Kläranlage“). Anmeldeschluss für diese beiden Erkundungen ist am Dienstag um 12 Uhr. Die Teilnehmer werden anschließend per E-Mail benachrichtigt.