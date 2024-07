Ein Klassiker unter den RHEINPFALZ-Sommertouren ist der Rundgang durch die Filmwelt Grünstadt. Gern gewähren die Betreiber Einblicke hinter die Kulissen ihres Lichtspielhauses, das sechs Kinosäle umfasst. Dabei ist auch Nachhaltigkeit ein großes Thema.

Die vor rund neun Jahren auf dem einstigen Didiergelände eröffnete Filmwelt Grünstadt mit der integrierten Gastronomie ist ein Publikumsmagnet. Nicht nur für Cineasten und Restaurantbesucher, sondern auch für Interessierte, die mal hinter die Kulissen schauen wollen. Insofern gehört ein Rundgang durch das Kino seit Jahren in die Reihe der RHEINPFALZ-Sommertouren. Am Donnerstag, 25. Juli, werden – eine entsprechende Nachfrage auch in diesem Jahr vorausgesetzt – vier einstündige Touren angeboten.

Die Grünstadter Traumfabrik ist in vielerlei Hinsicht ein Vorreiter. Beispielsweise mit den Sitzmöbeln. Die beiden nachträglich angebauten, 2019 eingeweihten Deluxe-Säle sind mit bequemen Chaiselongues, Reclinern, Sofas und Daybeds ausgestattet. Im Februar dieses Jahres wurden 45 weitere extra breite, elektrisch verstellbare VIP-Sessel mit Fußstützen zum Herumfläzen in den anderen vier Kinoräumen installiert. Sie haben verschiebbare Tischchen und Getränkehalter. „Mit diesen Sitzen sind wir Vorreiter in Deutschland“, hatte Geschäftsführer Oliver Lebert, der die Filmwelt zusammen mit Alexander Cyron und inzwischen auch mit Chris Latzko betreibt, beim Einbau derselben betont. Dafür wurden circa 100.000 Euro investiert.

Seit Sommer 2022 Green Cinema

Rund eine Viertelmillion Euro haben es sich die Betreiber kosten lassen, ihr Kino zu einem Green Cinema zu machen. Dabei wurden sie mit Fördermitteln vom Bund unterstützt. Bislang sind nur einzelne unter den bundesweit mehr als 1700 Lichtspielhäusern diesen Schritt gegangen. Auf die großen Flachdach-Flächen des Gebäudes in Grünstadt wurden knapp 500 Photovoltaik-Module gesetzt, die am 1. Juni 2022 in Betrieb gegangen sind. „Damit können wir etwa die Hälfte unseres durchschnittlichen Jahresstromverbrauchs von 300.000 Kilowattstunden decken“, sagt Cyron. Durch die Anlage werden jährlich etwa 110 Tonnen Kohlendioxid eingespart. Auch erwähnenswert: Die Abwärme der Projektoren wird zum Heizen verwendet und entlastet so die Gastherme. Für die vier elektrisch betriebenen Dienstwagen wurden Wallboxen installiert. Das Vermeiden von Plastik im Restaurant Didier’s ist ein weiterer Baustein in Richtung von mehr Nachhaltigkeit.

Etwas Besonderes ist die Filmwelt auch hinsichtlich ihrer Aktionen. So findet zum Beispiel regelmäßig im Herbst Kino Vino statt. Bei dem Event, das es schon im vorherigen Haus von Cyron und Lebert gab – dem inzwischen abgerissenen Europatheater in der Jakobstraße – ist ein Leinwandabenteuer mit Weingenuss und Häppchen verbunden. Auch werden Specials wie nonstop zwölfeinhalb Stunden „Herr der Ringe“ inklusive Abendessen und Kaffee-Flatrate angeboten. „2023 war das ausverkauft“, erzählt Cyron. Zum vierten Mal beteiligt sich die Filmwelt am Limburg-Sommer mit einem Open-Air-Kino. „Das Publikum ist meist mittleren und höheren Alters“, berichtet Lebert. In diesem Jahr hielten sich die Leute aufgrund des sehr unbeständigen Wetters bei den Ticketkäufen für die 300 Plätze etwas zurück.

Anmeldung

Die Filmwelt Grünstadt, Von-Ketteler-Ring, bietet am Donnerstag, 25. Juli, vier Führungen an: um 12.30 Uhr, um 13 Uhr, um 13.30 Uhr und um 14 Uhr. Es können jeweils bis zu zwölf Personen teilnehmen, Kinder nur in Begleitung Erwachsener. Anmeldung bis Dienstag, 23. Juli, ausschließlich per E-Mail an sommertour-gru@rheinpfalz.de. In der E-Mail müssen die eigenen Kontaktdaten angeben werden. Die Plätze werden verlost; die Teilnehmer erhalten eine Nachricht.