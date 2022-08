Im Eisenberger Volksmund heißt das Maschinenbau-Unternehmen zwar noch „Langhammer“, der offizielle Name ist mittlerweile aber Körber Supply Chain Automation Eisenberg. Der Betrieb in der Siemensstraße ist ein führender Anbieter von Transport- und Palettieranlagen, spezialisiert auf Produktionslogistik. RHEINPFALZ-Leser haben nun die Möglichkeit, am Mittwoch, 17. August, 10 Uhr, im Rahmen unserer Sommertour einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens zu werfen. Anmeldung bis Dienstag, 9 Uhr, per E-Mail an sommertour-gru@rheinpfalz.de. Die Teilnehmerzahl für die rund zweistündige Führung ist begrenzt, die Teilnehmer werden von uns kontaktiert. Bitte daher unbedingt Kontaktdaten inklusive Telefonnummer angeben.