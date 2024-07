Altleiningen. Wie arbeitet ein moderner Bio-Landwirt? Was ist ein Laufstall für Kühe? Wofür wurden kürzlich mehr als zwei Millionen Euro Spenden ausgegeben? Warum ist das Fleisch eines Öko-Schweines marmoriert? Antworten auf solche Fragen gibt es bei der nächsten RHEINPFALZ-Sommertour, die interessierte Leser nach Altleiningen führt. Der dort ansässige Kleinsägmühlerhof der Lebenshilfe Bad Dürkheim gewährt am Dienstag, 30. Juli, Einblicke in seinen ökologisch arbeitenden Integrationsbetrieb, in dem über die Hälfte der Beschäftigten Menschen mit Behinderungen sind. Um 14 und um 16 Uhr können jeweils bis zu 20 Personen (zuzüglich Kindern) an Führungen über den Hof teilnehmen. Kleine Besucher (und natürlich auch große) haben dabei auch die Gelegenheit, mit den Tieren auf Tuchfühlung zu gehen. Anmeldungen bis Samstag, 27. Juli, sind ausschließlich per E-Mail möglich an die Adresse sommertour-gru@rheinpfalz.de. In der E-Mail müssen die eigenen Kontaktdaten angegeben werden. Die Plätze werden verlost; die Teilnehmer erhalten eine Nachricht.