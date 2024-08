Was passiert in einer Kläranlage eigentlich genau? Dieser Frage gingen 15 RHEINPFALZ-Leser bei der Sommertour am Donnerstag in Eisenberg nach. Dabei erfuhren sie nicht nur viel Wissenswertes über Technik und Funktionsweise, sondern konnten auch das eine oder andere Vorurteil ablegen.

Das Besondere im Alltäglichen entdecken – dafür sind die RHEINPFALZ-Sommertouren da. Sie helfen sowohl Lesern als auch Reportern, sich über das vermeintlich Selbstverständliche