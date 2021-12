Mathias Reznicek hat im Sommer 2020 die Judo-Abteilung des TV Asselheim eröffnet, die mittlerweile von 15 bis 18 Kindern besucht wird. Auch persönlich hat er in Sachen Judo etwas erreicht: Er darf jetzt den Vierten Dan tragen.

Bereits am 31. Oktober hatte Mathias Reznicek seine Prüfung zum Vierten Dan abgelegt. Doch eine Disziplin fehlte noch: Kata. Diese hat er im November nachgereicht und darf nun die vierte Stufe des schwarzen Gürtels tragen.

Gerade Kata ist Rezniceks Paradedisziplin: Er ist amtierender Landesmeister in dieser Judo-Form. Beim Kata geht es darum, festgelegte Bewegungsabläufe zu zeigen. Dabei werden neben der Richtigkeit der Abläufe auch Wirksamkeit, Harmonie und der richtige Rhythmus bewertet.

Auf Katas spezialisiert hat sich Reznicek 2017. Nachdem er seine Prüfung zum Dritten Dan abgelegt hatte, habe es ihm Kata angetan, sagt er. Das sei technisch feiner und nicht so verletzungsgefährdend wie ein klassischer Kampf.

Beim TV Asselheim besteht laut Reznicek eine informelle Trainingsgemeinschaft mit Klubs aus Kaiserslautern und Kirchheimbolanden. Auch während der Pandemie versuche man das aufrecht zu erhalten, so der Trainer. Der TVA habe sich mittlerweile zu einem „kleinen Kompetenzzentrum im Kata“ entwickelt, sagt er. Kata braucht man ab dem grünen Gürtel für seine Prüfungen. Bei allen Schwarzgurt-Prüfungen gehört es zu den Hauptelementen. Auch Reznicek, der nun die zweithöchste Stufe trägt, die man in Deutschland erreichen kann, hat es deshalb auch vorweisen müssen. Eigentlich hat er es bei der Prüfung erst nicht mit angemeldet, weil er seine Leistung bei den Wettkämpfen anrechnen lassen wollte. Die sind jedoch wegen der Pandemie ausgefallen.

Nicht nur der Trainer kann durch Prüfungen in der Judo-Hierarchie aufsteigen. Auch für seine Schützlinge stehen demnächst Prüfungen an. „Einige sind soweit, dass sie demnächst einmal Farbe an den Gürtel bekommen können“, sagt er.