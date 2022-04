Gut zwei Monate, nachdem der Discounter Aldi Süd seine Filiale im Nahversorgungszentrum in Grünstadt-Nord eröffnet hat, ist es jetzt auch bei Rewe so weit: Am Donnerstag können gleich ab 7 Uhr in der Früh die ersten Kunden in den Laden an der Weinstraße kommen. „Wir haben sehr viele regionale und biologisch-dynamisch erzeugte Lebensmittel“, sagt Marktmanager Denis Schlösser über das Angebot auf 1340 Quadratmetern Verkaufsfläche. In dem neuen Geschäft arbeitet der Einzelhandelskaufmann, der zuvor eine Rewe-Niederlassung in Mannheim geleitet hat, mit einem 33-köpfigen Team aus neuen und erfahrenen Fachkräften zusammen. Die Angestellten werden nicht nur Regale und Kühltheken auffüllen und die Kunden in dem Vollsortimenter beraten, sondern auch zunehmend Päckchen packen. Denn ab 3. Mai wird es in dem Supermarkt einen Abholservice geben. „Haben unsere Kunden einmal keine Zeit, ihren Einkauf selbst bei uns vorzunehmen, können sie per Web oder App shoppen und die Produkte dann einfach abholen“, erläutert Sabine Stachorski von der Unternehmenskommunikation, Region Südwest. So falle auch das Anstehen an der Kasse weg und die Besorgungen könnten minutenschnell, sozusagen im Vorbeifahren, erledigt werden. „Der Abholservice ist die Zukunft“, ist Schlösser überzeugt. Gerade in der Corona-Zeit habe er einen enormen Schub erlebt. Seit rund zehn Jahren biete der Handelsriese diese besondere Form des Einkaufs an und sie werde immer mehr genutzt. In manchen größeren Filialen seien inzwischen zwei, drei Festangestellte nur noch damit beschäftigt, berichtet der 34-Jährige. Der Rewe-Markt an der Kirchheimer Straße wird den Bürgern trotz der Neueröffnung erhalten bleiben. Der vor 95 Jahren als kleine Einkaufsgenossenschaft gestartete, in Köln ansässige Handels- und Touristikkonzern betreibt europaweit 10.454 Geschäfte unter verschiedenen Namen, darunter allein 3300 Rewe-Märkte. Mit knapp 383.900 Mitarbeitern erwirtschaftet die Unternehmensgruppe einen Jahresumsatz von mehr als 75 Milliarden Euro.