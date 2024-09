Drei Jahre lang wurde unermüdlich geschuftet und es sind rund fünf Millionen Euro investiert worden: Dabei hat sich das Domizil der Mennoniten-Brüdergemeinde Frankenthal in Höningen in ein schmuckes Bibelheim verwandelt. Am Freitag wurde es mit mehr als 200 Gästen eingeweiht. Was besonders beeindruckt.

Immer wieder sind in den vergangenen Jahren Neugierige vorbeigekommen. Sie fragten, was aus dem markanten Gebäude in der Mitte von Höningen wird, das 1898 als Kurhaus errichtet wurde,