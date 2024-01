Schnee und Eis hat vielen Autofahrern in den vergangenen Tagen Probleme bereitet. Auch den Fahrern eines Rettungswagens, der am Sonntagvormittag von Ramsen aus nach Stauf fahren wollte. Unterwegs fuhr sich das Fahrzeug im Schnee fest und konnte sich aus eigener Kraft nicht befreien. Die Feuerwehr aus Eisenberg, die während des Neujahrsempfangs mit Sirenengeheul am Evangelischen Gemeindehaus vorbeiführt, rückte mit ihren großen Fahrzeugen an. Doch auch sie konnte nichts ausrichten. Erst einem Unimog der Feuerwehr aus Göllheim gelang es, den Rettungswagen aus seiner misslichen Lage zu befreien. Im Rettungswagen befand sich glücklicherweise kein Patient.