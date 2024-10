Eine solche Tierrettung erlebt die Feuerwehr auch eher selten: Am Mittwoch ist ein Igel in einem Metalltor steckengeblieben und musste von den Rettungskräften befreit werden. Das teilt Florian Rahmseger, stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Leiningerland, auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Das Tier hatte sich selbst nicht mehr aus dem Zaun lösen können. „Wir haben den Igel mit dem Spreizer befreit“, so Rahmseger. Er sei unverletzt geblieben.