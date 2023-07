Wegen eines Verkehrsunfalls kommt es am Montagabend in der Hettenleidelheimer Hauptstraße zu einem größeren Einsatz für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Unter anderem ist ein Rettungshubschrauber alarmiert worden. Was genau passiert ist, kann die Polizei während des laufenden Einsatzes noch nicht sagen. Ihrer ersten Einschätzung nach ist die Notlage aber weniger dramatisch, als es das Einsatzkräfte-Aufgebot vermuten lässt. Eine Beamtin erläutert: Der Helikopter sei „nur vorsichtshalber“ nach Hettenleidelheim geschickt worden.