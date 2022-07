In den vergangen Tagen war die Straße Pfaffenhecke in Ramsen gesperrt. Der Grund: Nachbesserungsarbeiten erledigen, die mit einem Projekt des Energieversorgers Pfalzgas aus dem Dezember 2019 zusammenhängen. Damals wurde in diesem Bereich eine Gasdruckregelanlage demontiert, weshalb eine Mitteldruckverbindungsleitung errichtet werden musste. Witterungsbedingt wurde damals lediglich eine Tragdeckschicht aufgebracht. Wegen Terminengpässen hat die Straßenbaufirma die Restarbeiten erst jetzt erledigt. Die Kosten der gesamten Baumaßnahme belaufen sich für die Pfalzgas auf ungefähr 50.000 Euro.